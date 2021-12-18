Отдых 2020: цены для украинцев

08:19 16 Июль Киев, Украина

Украинцам повезло – большинство стран, куда открыт въезд для них, сохранили туристические цены на уровне 2019 года. При этом приятной новость станет также снижение цен на чартеры за счет снижения стоимости топлива.

Цены в Албании

Чартером в Албанию можно отправится из столицы, Харькова и Запорожья на 4, 7, 11 и 14 дней. Отдых на неделю для двоих в этой стране будет стоить от 676 евро до 791 евро в зависимости от выбранного отеля. В эту сумму входит перелет из Киева в июле, проживание и завтраки в отелях. На 4 ночи отдых обойдется от 563 евро до 628 евро на двоих в отеле трехзвездочном и пятизвездочном соответственно. Если выбрать all inclusive в пятизвездочном отеле, то стоимость отдыха будет 1004 евро.

Стоимость отдыха в Черногории

7 дней проживания в апартаментах с кухней в корпусе в категории 3 звезды будет стоить 614 евро, в 4 звездных апартаментах - от 667 евро, а номер в пятизвездочном отеле - от 1219 евро. В сумму входит завтрак, трансфер до или из аэропорта. А 4 ночи с завтраками будут стоить 497 евро в апартаментах категории 3 звезды, и 528 евро и 811 евро в 4 и 5 звездных соответственно.

Цены в Турции и Хорватии

В Хорватии с прибытием в аэропорт Сплит можно отдохнуть с бюджетом от 924 евро на двоих. А отдых в отеле категории 5 звезд будет стоить от 1257 евро. Мини-отпуск на 4 дня в Хорватии обойдется от 769 евро, если выбрать бюджетные варианты проживания. Хорватия - в спросе среди украинских путешественников.

В Турции за отдых нужно будет заплатить от 533 до 755 евро, если проживать в 3 или 4 звездочном отеле.

Цены в Египте

Стоимость отдыха в Египте будет стоить для украинского туриста от 525 до 538 евро. Если выбрать бюджетный вариант отдыха.

