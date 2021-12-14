Остановка СП не изменила объем транзита российского газа через Украину

После окончания запланированного техосмотра, сегодня, 26 июля продолжил свою работу газопровод Северный поток. По информации Интерфакса, о возобновлении прокачки российского газа по СП явно говорят показатели европейских газотранспортных операторов.

Как известно, российский газопровод был остановлен 14 июля. Обычно на время его ремонта значительно увеличивалась прокачка газа через Украину. Однако на этот раз никакого увеличения транзита не произошло. Транзит через Украину в текущем месяце в среднем составил 160 миллионов кубометров в сутки.

Вместо этого начался отбор газа из хранилищ в европейских странах - прежде всего в Германии и Австрии, а также в Нидерландах и Франции.

Несмотря на это, газовые хранилища Европы заполнены более чем на 84%, а в некоторых странах - более чем на 90%.

Остановка Северного потока не повлияла на котировки газа в ЕС.

Напомним, в мае Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести Северный поток из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет.