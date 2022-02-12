Ощадбанк заработал 4,44 млрд гривен

12:13 24 Сентябрь Киев, Украина

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ) Ощадбанк зарегистрировал прибыль в размере 4,44 млрд гривен. Данные цифры дохода стали результатом восьми месяцев работы компании.

Большую часть прибыли (4,1 млрд грн) обеспечил торговый результат, главной составляющей которого стала переоценка ОВГЗ-портфеля вследствие ослабления курса гривны.

По итогам января-июля Ощадбанк занимал второе место среди украинских банков по объему прибыли, уступая только ПриватБанку (4,32 млрд). ПриватБанк также провел перерасчет ОВГЗ-портфеля.

Объем ОВГЗ в портфеле Ощадбака в июле увеличился на 3,1 млрд грн (за первое полугодие – на 10,9 млрд. грн) до 97,2 млрд грн.

По состоянию на 1 августа, доля ОВГЗ в активах Ощадбанка составляла 42,6%. 9 июня НБУ сообщил, что в первом полугодии Ощадбанк закрыл больше всего отделений (320) по сравнению с другими украинскими банками. 7 сентября Совет по финансовой стабильности сообщил, что Ощадбанк войдет в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года.

22 сентября Национальный банк Украины согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка.