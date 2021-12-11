Ощадбанк: результаты работы 2021

Государственный банк «Ощадбанк» опубликовал отчет о прибыли в 2021 году. По итогам первых двух месяцев года, задекларирована прибыль в размере 202,2 млн грн. Для сравнения – в январе-феврале 2020 года прибыль составляла 1,085 млрд гривен.

Как отмечал Ощадбанк, причиной его отрицательного финрезультата в декабре были "негативные прогнозы относительно деятельности отдельных секторов экономики, вызванных применением адаптивных и полных карантина в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, а также замедлением деловой активности".

"Принимая во внимание эти ожидания, банк был вынужден сформировать дополнительные резервы в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности МСФО 9. Корректировка в декабре не связано с операционной деятельностью Сбербанка; он продолжает стабильно работать и выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами ", - отмечал Ощадбанк.

Говоря о финансовых результатах в целом 2020 года, госбанк информировал, что его торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в 2020 году составил 3,7 млрд грн.

В Ощадбанке приводили информацию, что в прошлом году уровень неработающих кредитов (NPL 90+) в его портфеле уменьшился с 49% до 24%.

Также госбанк сообщал, что в 2020 году он списал неработающие активы на 32 млрд грн (в т.ч. 25 млрд грн - долги "солнечных" проектов Клюевых в Крыму) и реструктуризировал займы на более 16 млрд грн (в т.ч. долги владельца ТРЦ "Гулливер").