Ощадбанк: результаты работы 2021

Государственный банк «Ощадбанк» опубликовал отчет о прибыли в 2021 году. По итогам первых двух месяцев года, задекларирована прибыль в размере 202,2 млн грн. Для сравнения – в январе-феврале 2020 года прибыль составляла 1,085 млрд гривен.
Как отмечал Ощадбанк, причиной его отрицательного финрезультата в декабре были "негативные прогнозы относительно деятельности отдельных секторов экономики, вызванных применением адаптивных и полных карантина в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, а также замедлением деловой активности".
Говоря о финансовых результатах в целом 2020 года, госбанк информировал, что его торговый доход, возникший от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, в 2020 году составил 3,7 млрд грн.
В Ощадбанке приводили информацию, что в прошлом году уровень неработающих кредитов (NPL 90+) в его портфеле уменьшился с 49% до 24%.
Также госбанк сообщал, что в 2020 году он списал неработающие активы на 32 млрд грн (в т.ч. 25 млрд грн - долги "солнечных" проектов Клюевых в Крыму) и реструктуризировал займы на более 16 млрд грн (в т.ч. долги владельца ТРЦ "Гулливер").
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