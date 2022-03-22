Ощадбанк продлил карты переселенцам

Пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий (МинВОТ) объяснила, почему у переселенцев не будут блокировать карты. «Ощадбанк» смог продлить действие всех карт до 01 января 2021 года.

"Действие карт Ощадбанка, держателями которых являются внутренне перемещенные лица, и обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", пролонгирован до 1 января 2021 года", - указано в сообщении.

Так, если срок действия карточек истекает во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года.