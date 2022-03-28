«Ощадбанк» едет работать на Донбасс

На Донбассе, вдоль линии разграничения, будут работать передвижные отделения «Ощадбанка». Период работы — со 2 по 6 ноября, а главная цель — обеспечить людей из этой зоны услугами банка. Расширение банковского обслуживания, возможность вовремя выдать жителям пенсии и другие выплаты, социальная миссия — все это продумано заранее. Отделение размещено в автомобиле КрАЗ.

Руководство банка гарантирует безопасную работу отделений, а кроме того, хочет, чтобы доступ к банковским продуктам получили все желающие. На данный момент решено, что передвижное мобильное отделение будет работать:

В Донецкой области — в Мирнограде и Авдеевке.

В Луганской области — в Золотом, Трехизбенке, Светличном и пгт Нижнее.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» продлил переселенцам срок действия карт. В Министерстве по вопросам оккупированных территорий заявили, что переселенцы могут не волноваться: государственный «Ощадбанк» продлевает действие их карт до 1 января 2021 года.