ОПЗ продлил контракт на переработку газа до конца года

Новость Одессы: Не утихают скандалы вокруг работы Одесского припортового завода. В этот раз завод оказался под угрозой закрытия по причине отсутствия нового поставщика газа для переработки. Необходимый по закону конкурс поставщиков был сорван. Но, как сообщила вчера, 28 августа, пресс-служба предприятия, действующий на сегодня контракт на переработку газа продлили до конца года.

Отмечается, что ОПЗ не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса. Но проводимый ранее конкурс был заблокирован компаниями, которые не были к нему допущены.

"В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с действующим давальцем", – сообщил директора ОПЗ Николай Синица.

Как известно, ОПЗ возобновил работу в августе прошлого года после годичного простоя. С тех пор завод увеличил экспорт продукции до рекордного показателя за пять лет.