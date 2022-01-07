Определено место для строительства нового аэропорта «Мукачево-3»

На Закарпатье «с нуля» будет построен новый аэропорт. Уже выбрано место строительства объекта и даже есть предварительное название будущего аэропорта - «Мукачево-3». Такими новостями поделился на своей странице в социальной сети Facebook председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.
По словам главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств.
Также выбранная локация имеет оптимальные погодные условия. За год фиксируется 13-15 случаев, когда видимость меньше 1 километра, а скорость ветра больше 10 м/с.
Следующими шагами станут объявление тендера на проектирование, согласование со всеми местными службами и решение земельных вопросов.
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