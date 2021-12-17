ООО «Зеонбуд» ждут внеплановые проверки - Нацсовет

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания постановил проверить работу ООО «Зеонбуд». Проверке подлежит соответствие работы многоканального провайдера сетей МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5 ег лицензионному соглашению.

Отмечается, что регулятор получил ряд обращений с такой просьбой. В них, в основном, речь шла об установке оборудования для предупреждений о чрезвычайных ситуациях и исполнении обязанности по изменению модуляции сигнала, а также сооружении дополнительных станций передачи для МХ-1.

Ожидается, что к проверкам приобщат Службу безопасности, ГСЧС, Госспецсвязь и экспертов Аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

Нацсовет отмечает, что, в частности, во время мониторинга 20 января в эфире ряда общенациональных телеканалов выявил текстовое сообщение от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о необходимости соблюдения адаптивного карантина на фоне ослабления карантинных мероприятий, однако в эфире региональных и местных телеканалов «Зеонбуда» такого сообщения не обнаружили. Регулятор не знает, имеет ли «Зеонбуд» возможность оповещать население о ЧП.