ООО «Сильпо-Фуд» расширяет свою сеть, покупая Фуршет Групп

Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины опубликовала информацию о получении разрешения ООО «Сильпо-Фуд». Компания получила доступ к покупке активов линии предприятий Фуршет Групп. Последняя объявила себя банкротом несколько месяцев назад.

Стороны отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, где концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции за значительные доли на рынке. В АМКУ решили, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

«Сильпо-Фуд» отказалась приобрести контроль над активами группы Фуршет в Василькове, Белой Церкви, Барышевке, Житомире, Львове и Фастове и частично в Каменце-Подольском.

Компания купит 21 магазин Фуршет, в результате чего количество маркетов сети по всей стране увеличится почти до 300.