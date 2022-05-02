ООО «Птицефабрика Киевская» может быть продана

Олега Бахматюка лишили части бизнеса по решению Печерского районного суда города Киева. Птицефабрика подлежит аресту имущественных комплексов и может быть продана.

Отметим, что речь идет о комплексах, которые зарегистрированы по адресам: город Киев, Броварской проспект, 99 и Киевская область, Киево-Святошинский район, село Пуховка, ул. Совхозная.

В постановлении говорится об аресте имущества и запрете распоряжаться недвижимым имуществом. В то же время, суд разрешает продавать, менять, дарить, разделять (выделять), передавать в ипотеку, аренду, вносить в уставный капитал юридических лиц и другое. Ранее предприятие было передано под залог Национальному банку Украины, в качестве отдачи долга со стороны Бахматюка из-за разорения его банка «Финансовая инициатива». Ранее торги по продаже арестованной Государственной исполнительной службой птицефабрики были отменены.

Сама птицефабрика принадлежала ранее олигарху Олегу Бахматюку. Тот не устает раздавать интервью в СМИ и сетовать на то, что он потерял 30% своего бизнеса из-за преследования бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.