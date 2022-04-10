ООО «Империя азарта» пополнило госбюджет на 9 млн грн - КРАИЛ

ООО «Империя азарта» выполнила платеж за лицензию на игорный бизнес. Такую информацию подтвердила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Сумма за залы для игровых автоматов составила 9 млн гривен.

«В госбюджет поступило 9 млн грн от оплаты за лицензию на осуществление деятельности в залах игровых автоматов. Деньги оплатило ООО „Империя азарта“. Государственная казначейская служба Украины информацию подтвердила», — сообщается на Facebook-странице КРАИЛ.

Ранее ООО «Империя азарта» получило лицензию на открытие залов игровых автоматов в отеле «Воскресенский» города Сумы, отеле «Украина» города Луцк и отеле «Елисаветград» города Кропивницкий.

Напомним, всего КРАИЛ выдала уже 26 лицензий для разных игорных клубов: 11 из них получили онлайн-казино, семь — залы игровых автоматов, пять — наземные казино, две — платформы онлайн-покера и пока только одна лицензия досталась букмекерам. Общая сумма поступлений за лицензии в бюджет Украины — 645 млн грн.

Ранее в Кабмине заявляли, что правительство Украины планирует получить 7,443 млрд грн (более $260 млн) в 2021 году за счет «платы за лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на лотереи».

Эти деньги хотят потратить на новый Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки.