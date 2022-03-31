Онлайн-продажи в Украине. Рейтинг самых активных городов

20:45 22 июля Киев, Украина

Украинцы активно подхватили волну онлайн продаж. Такой способ заработка позволил ускорить сбыт товара не только в пределах нашего государства,но и по всему миру, что значительно повышает доход украинцев.



С 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года средний доход украинского онлайн-продавца на международных торговых площадках вырос в 1,5 раза (на 49%). Об этом свидетельствует исследование платежной платформы Payoneer.

По ее данным, за два года количество украинских селлеров выросло на 14%, а общие зачисления в Украину увеличилось на 69%.



"Среди украинцев, зарабатывающих на международных рынках, в 1 квартале 2021 года онлайн-продавцы получили наибольший средний доход – $10 405. Если еще 20 лет назад для небольших локальных производителей экспорт был скорее испытанием, то теперь благодаря онлайн-торговле для них открыт весь мир", – отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.



Больше половины общих зачислений украинским селлерам (53%) концентрируется в пяти крупных городах, свидетельствуют данные за первые три месяца 2021 года. В то же время треть (32%) от зачислений в Украину приходится на один город – Киев. В Одессу поступает 7% зачислений, по 6% – в Днепр и Харьков, и только 3% – во Львов.

ТОП-5 городов по среднему доходу онлайн-продавцов в 1 квартале:



1. Одесса

2. Киев

3. Днепр

4. Львов

5. Харьков Больше всего в январе-марте 2021 года заработали онлайн-продавцы из Одессы – их средний доход оказался на 16% выше, чем у киевлян. Для столичных селлеров 1 квартал стал на 22% успешнее, чем для днепрян. Разрыв между Днепром и Львовом значительнее – средний доход днепровских онлайн-продавцов на 27% выше. Львовяне оказались на четвертом месте, заработав за первые три месяца 2021 года на 22% больше харьковчан.



Что касается прироста среднего дохода селлеров из крупных городов, то с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года заработок днепрян вырос на 72%, киевлян – на 70%, львовян – на 56%, одесситов – на 46%, и харьковчан – на 5%.