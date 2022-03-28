Октябрь ознаменовался снижением индекса деловой активности

Индекс ожиданий деловой активности, который считает Национальный банк, в октябре снизился на 1,6 процентных пункта – до 47,8 после роста в сентябре (на 1,5 п.п.). Но при этом индекс остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов и свидетельствует о пессимизме среди бизнеса.

"После нескольких месяцев позитивной динамики ожидания предприятий вновь ухудшились. (...) Один из ключевых факторов ухудшения уровня ожиданий – рост количества заболеваний коронавирусом", – заявил директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Нацбанка, представители крупнейших предприятий в Украине прогнозируют в ближайшие 12 месяцев ослабление курса гривны до 28,99 грн/$.