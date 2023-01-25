Оккупанты массово закрывают шахты. Ликвидирована шахта им. Засядька - ЦНС

Российские захватчики начали закрывать шахты, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, среди которых и известная шахта им. Александра Засядько. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Шахты закрывают из-за их нерентабельности, нехватки шахтеров и отсутствия возможности обновлять оборудование. Помимо шахты им. Засядько, закрыты шахты Калиновская-Восточная и шахта им. академика Скочинского. Также ряд шахт оккупанты "приватизировали", а именно: шахты Иловайская, Холодная Балка и им. Кирова. Им якобы нашли "инвесторов".
ЦНС напоминает, что по итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась на 42%.
Напомним, еще в конце прошлого года оккупанты объявили о планах закрыть большинство шахт на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях якобы по причине их "нерентабельности".
Ранее в оккупированном Хрустальном Луганской области захватчики закрыли все шахты.
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