Оккупанты массово закрывают шахты. Ликвидирована шахта им. Засядька - ЦНС

17:12 25 января Киев, Украина

Российские захватчики начали закрывать шахты, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, среди которых и известная шахта им. Александра Засядько. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Шахты закрывают из-за их нерентабельности, нехватки шахтеров и отсутствия возможности обновлять оборудование. Помимо шахты им. Засядько, закрыты шахты Калиновская-Восточная и шахта им. академика Скочинского. Также ряд шахт оккупанты "приватизировали", а именно: шахты Иловайская, Холодная Балка и им. Кирова. Им якобы нашли "инвесторов".

"Заметим, что все эти "приватизации" не будут иметь никакой юридической силы, ведь все эти шахты захвачены и эксплуатируются врагом незаконно. Это понимают и "потенциальные инвесторы", поэтому никто не желает покупать такой актив. Следовательно, под "приватизацией" оккупанты подразумевают хищение имущества шахт через подставных юридических лиц", - подчеркивает Центр.

ЦНС напоминает, что по итогам 2022 года добыча угля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снизилась на 42%.

"Фактически враг уничтожил угольную промышленность Донбасса, несмотря на разговоры о "народных республиках" и "восстановлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в конце прошлого года оккупанты объявили о планах закрыть большинство шахт на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях якобы по причине их "нерентабельности".

Ранее в оккупированном Хрустальном Луганской области захватчики закрыли все шахты.