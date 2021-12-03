ОККО Group получит кредит в 35 млн долларов

Для налаживания транспортировки минудобрений и топлива для аграрного сектора, компания «Концерна" Галнафтогаз "», который входит в структуру холдинга OKKO Group получит кредит в 35 млн долларов. Займ предоставит Международная финансовая корпорация (IFC).
Следует добавить, что средства также будут направлены на поддержку модернизации дистрибьюторской сети и помощь сельхозпроизводителям преодолеть нехватку банковского финансирования. Общая стоимость проекта составляет $ 135 млн.
«Из-за постоянных инвестиций в развитие инфраструктуры и новые инициативы мы стремимся удовлетворить потребности наших клиентов, будучи уверенными, что топливо и минеральные удобрения доступны для мелких фермерских хозяйств. Получив это новое финансирование от IFC, мы будем продолжать поддерживать аграриев, которые в свою очередь будут вносить вклад в экономический рост Украины», - отметил Виталий Антонов, президент «Концерна "Галнафтогаз"».
В свою очередь, Джейсон Пеллмар, региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове считает, что аграрный компонент проекта по уменьшению зависимости от импортного угля и природного газа и переход к более экологичным альтернативам также поможет компании расширить новый рынок в пользу мелких украинских аграриев и поощрять гораздо больше украинских поставщиков пользоваться результатами инициативы IFC «Аграрные расписки».
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