Офис «Диамантбанка» был продан за 80 млн грн, а на помещения «Аркады» и «ВТБ Банка» покупателей не нашлось

Аукционы по продаже активов в Украине – возможность распродать имущества неплатежеспособных предприятий и банков, а также – возможность компенсировать утраты вкладчиков. Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) провел ряд таких аукционов. Однако ведомству удалось продать далеко не всё запланированное.

ФГВФЛ продал офисно-складское здание неплатежеспособного «Диамантбанка» на столичной Куреневке: за активы банкрота Фонду удалось получить 78,8 млн гривен. Помещение площадью более 10 000 кв. м. было продано компании «Вергудс». Торги проходили 8 июля в системе «Прозорро.Продажи».

Днем ранее Фонд планировал проведение аукциона по продаже имущественных прав на главный офис обанкротившейся «Аркады» в Киеве, включая земельный участок под ним. Стартовая цена лота была снижена с 971,1 млн гривен до 428,2 млн гривен, тем не менее, торги не состоялись.

Напомним, потенциальным покупателям предлагались имущественные права на комплекс помещений и земельный участок банка «Аркада» в Киеве. Речь идет о нежилом помещении общей площадью 14 102,9 кв.м. и участке площадью 0,5283 га.

Во вторник 6 июля в «Прозорро.Продажи» также был запланирован аукцион по продаже главного офиса «ВТБ Банка», цена которого стартовала с 400 млн грн. Покупателей на здание площадью 5 975,3 кв.м., расположенное в Киеве, не нашлось.