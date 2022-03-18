Одесский припортовый завод не приватизируют

Одесский припортовой завод снова не выставят на аукцион Фонда государственного имущества Украины. Об этом рассказал заместитель главы ФГИУ Тарас Елейко. Согласно заявлению чиновника, новый аукцион будет запланирован на апрель 2022 года, хотя изначально завод планировали приватизировать во втором полугодии 2021.

Накануне, Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, отметил, что ОПЗ «на сегодня готов к приватизации».

Одесский припортовый завод является одним из крупнейших химических предприятий Украины, который специализируется на производстве удобрений и находится под управлением Фонда государственного имущества Украины. Вопрос приватизации Припортового завода рассматривается на протяжении нескольких лет, однако сроки постоянно приватизации менялись.