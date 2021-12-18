«Одесский маслоэкстракционный завод» хотят признать банкротом

«Укрэксимбанк» хочет признать банкротом «Одесский маслоэкстракционный завод», входящий в группу «Креатив». И уже обратился в суд с соответствующим требованием, сообщают СМИ.
Также просит признать требования к нему на 4 миллиарда 200 миллионов гривен. «Креатив Групп» был признан банкротом в мае 2018 года из-за задолженности компании перед банками на почти 7 миллиардов гривен. Но от продажи имущества должника удалось получить только 3 тысячи, которых хватило, чтобы оплатить банковские услуги. А вот кредиторы остались без денег. Уже в этом году суд решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо из-за банкротства.
В то же время Укрэксимбанк запланировал торги по продаже имущества долгов группы Креатив на 4 с половиной млрд грн, но они не состоялись из-за отсутствия допущенных участников. Группа «Креатив» была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В ее состав входило семь заводов. По данным СМИ, в состав правления «Креатив Груп» входят лица, ранее работавшие у его крупнейшего конкурента – агрохолдинга «Кернел» и «БТА Банка».
Также просит признать требования к нему на 4 миллиарда 200 миллионов гривен. «Креатив Групп» был признан банкротом в мае 2018 года из-за задолженности компании перед банками на почти 7 миллиардов гривен. Но от продажи имущества должника удалось получить только 3 тысячи, которых хватило, чтобы оплатить банковские услуги. А вот кредиторы остались без денег. Уже в этом году суд решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо из-за банкротства.
В то же время Укрэксимбанк запланировал торги по продаже имущества долгов группы Креатив на 4 с половиной млрд грн, но они не состоялись из-за отсутствия допущенных участников. Группа «Креатив» была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В ее состав входило семь заводов. По данным СМИ, в состав правления «Креатив Груп» входят лица, ранее работавшие у его крупнейшего конкурента – агрохолдинга «Кернел» и «БТА Банка».
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