Одесский аэропорт теряет мощность

Коронакризис жестко ударил по туристическому бизнесу и авиаперевозкам. Многие компании потеряли пассажиропоток, что жестко отобразилось на показателях и доходах. Так, Одесский аэропорт опубликовал цифры, согласно которым 55% пассажиропотока они потеряли.

Международный аэропорт Одесса опубликовал статистику своей работы за девять месяцев 2020 года - в целом, его пассажиропоток составил лишь 45% от показателей прошлого года.

За первые девять месяцев, с января по сентябрь 2020 года международный аэропорт Одесса обслужил 555 тысяч 805 пассажиров. Это 45% от аналогичного времени 2019 года. За 9 месяцев аэропорт обслужил 7048 рейсов - 54% от показателя прошлого года. Это показывает, что количество рейсов уменьшилось не так сильно, как общий пассажиропоток и говорит о неполной загрузке тех рейсов, которые выполнялись.

Международные рейсы обслужили 435 тысяч человек (42% от 2019 года) на 4572 рейсах. Количество международных рейсов - только 41% от объема 2019 года.

Внутренние рейсы обслужили 120 тысяч человек (51% от 2019 года) на 2476 рейсах. Количество внутренних рейсов составило 70% от прошлогоднего объема.