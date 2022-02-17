Объявлен набор новых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

После замены руководителя Нафтогаза, правительство Украины приступило к формированию и нового Наблюдательного совета компании. Так, распоряжением Кабмина №494-р от 19 мая предусмотрен набор нового состава Наблюдательного совета. Кабинет Министров Украины с 1 июня 2021 года объявил конкурс по отбору четырех независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины":

"Объявить конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов Наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Эта норма вступает в силу с 1 июня 2021 года.

Этим же распоряжением правительство избрало на новый срок до одного года трех независимых членов Набсовета. Переизбранные члены возобновят свою работу в Нафтогазе с 24 мая. 28 апреля 2021 года Кабмин распустил Набсовет, уволил главу правления Нафтогаза Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция. После этого члены Набсовета Нафтогаза подали уведомления о досрочном прекращении своих полномочий. В свою очередь правительство призвало членов Набсовета Нафтогаза остаться на должностях до избрания нового состава.