Обвал на нефтяном рынке: цены упали на 4%

Среда ознаменовалась падением расценок на «черное золото». Аналитики отметили, что в связи с накоплением сырья в США –цифры выросли на 620 тысяч баррелей – нефть подешевела на 4%.

Согласно данным торгов, вечером 19 мая фьючерсы на Brent торгуются на уровне $65,35 за баррель: стоимость североморской смеси упала на 4,89% и продолжает снижаться. WTI к этому времени потеряла 5,22% стоимости: за баррель техасской нефти сейчас дают $62,08. Цены на «черное золото» падают на фоне сообщений о прогрессе в переговорах относительно иранской ядерной программы и перспективах наращивания добычи сырья Ираном в 2022 году до 3,9 млн б/с.

Стоит также отметить, что, согласно информации, предоставленной Американским институтом нефти, запасы нефти в Штатах с 10 по 14 мая увеличились на 620 000 баррелей, тогда как объемы бензина в хранилищах страны сократились на 2,8 млн баррелей, а дистиллятов – уменьшились на 2,6 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы Минэнерго США сегодня вечером. По прогнозу экспертов S&P Global Platts, ведомство сообщит о снижении показателя по сырью на 2,9 млн баррелей.

Добавим также, что, по мнению аналитиков Fitch, в ближайшее время цены на «черное золото» вряд ли закрепятся выше уровня $70 за баррель, а динамика цены будет зависеть преимущественно от темпов восстановления спроса на сырье и действий ОПЕК+.