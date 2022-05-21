Обновленные правила возмещения денежных средств вкладчиков обанкротившихся банков

18:49 17 августа Киев, Украина

Новый закон о процедуре выведения банков с рынка, который действует с 5 августа 2021 года, гласит о том, что ФГВФЛ больше не будет возмещать вложения по сберегательным и депозитным сертификатам.



Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) не будет возмещать средства клиентам неплатежеспособных банков по сберегательным и депозитным сертификатам, выданным после 30 июня 2021 года. Такие изменения предусмотрены законом 1588-IX о новой процедуре выведения банков с рынка, который вступил в силу 5 августа 2021 года, сообщает пресс-центр ФГВФЛ.



Новым законодательством изменено определение понятия "вклад". Вместо сберегательных (депозитных) сертификатов в стране ввели два новых инструмента – сберегательные и депозитные сертификаты. Деньги по ним выплачиваться в ходе ликвидации банка не будут.



"В то же время фонд и дальше возмещает средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам, выданным до 30 июня 2021 года", – сказано в сообщении.



Также изменены правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков. Так, фонд возмещает деньги в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Пересчет валютных вкладов в национальную валюту осуществляется по официальному курсу НБУ, установленному на конец этого же дня.



Ранее эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода банка с рынка.



Напомним, соответствующий закон парламент принял в начале июля. В нем также предусмотрено, что средства "лопнувших" банков пустят на покупку ОВГЗ, чтобы приумножить их, а потом рассчитаться с вкладчиками.