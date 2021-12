Обновление метро в Харькове осуществят китайцы

Обновление Харьковского метрополитена осуществит китайская компания CRRC TANGSHAN CO., LTD. Именно они выиграли тендер, результаты которого одобрены официально Европейским инвестиционным банком.

Обновление подвижного состава метрополитена является составной частью государственной программы «Городской общественный транспорт Украины», и для ее реализации государство привлекло кредитные средства ЕИБ.Процедура закупки осуществлялась в соответствии с требованиями финансового соглашения между Украиной и банком по правилам, установленным ЕИБ, и в соответствии с тендерными процедурами Европейского Союза.

Участие в тендере приняли две компании: ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина) и CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай). Предложения обоих участников соответствовали техническим характеристикам, которые были определены тендерной документацией, и имели приемлемые гарантийные обязательства. Но, по критериям цены, разница между этими предложениями составляла более 1 млн евро, а стоимость запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта в китайской компании была в два раза ниже, чем у другого участника торгов. В результате, был определен победитель, согласованный позже с банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD.

Однако, Крюковский вагоностроительный завод не согласился с таким решением и подал жалобу в профильный комитет ЕИБ.

По результатам рассмотрения жалобы, банк утвердил решение КП «Харьковский метрополитен» по определению победителя тендера и признал претензии Крюковского вагоностроительного завода необоснованными.