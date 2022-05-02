Объем выпуска продукции «Запорожстали» сократился

За первые 11 месяцев 2020 года Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" сократил выпуск продукции. Согласно цифрам объем проката уменьшился на 5,2% - до 2 млн 915,4 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия во вторник, выплавка стали за 11 месяцев года снизилась на 6,4% - до 3 млн 438,1 млн тонн, тогда как выплавка чугуна увеличилась на 2,7% - до 4,073 млн тонн. В ноябре произведено 387,6 тыс. тонн чугуна, 329,2 тыс. тонн стали, 275,1 тыс. тонн проката, в октябре - 399 тыс. тонн чугуна, 327 тыс. тонн стали, 270,7 тыс. тонн проката.

Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2019 году сократила выпуск проката на 5,3% по сравнению с 2018 годом - до 3 млн 348,7 тыс. тонн, стали - на 2,5%, до 4 млн 4,5 тыс. тонн, чугуна - на 0,6%, до 4 млн 360,8 тыс. тонн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.