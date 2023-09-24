Объем продажи валюты сохраняется на рекордном уровне – НБУ

10:17 24 сентября Киев, Украина

Очевидно, что у населения Украины значительно уменьшились свои накопления валюты. На это указывают данные регулятора. Согласно этим данным, за рабочую неделю 18-22 сентября Национальный банк Украины продал 823,61 млн долларов, а купил всего 100 тысяч долларов.

Объем продаж на межбанковском валютном рынке стал чуть меньше показателя прошлой недели, но вторым по величине с начала года.

В общей сложности НБУ продал более 18,8 млрд долларов с начала года, а купил – 196 млн долларов. Отрицательное сальдо выросло до 18,6 млрд долларов.

Напомним, в августе Нацбанк продал почти 2,4 млрд долларов, что стало самым большим объемом с февраля текущего года. В результате международные резервы Украины снизились впервые за полгода.

В начале текущей недели курс доллара резко вырос в обменниках, поднявшись на максимум до 38,60 гривен. После этого курс начал падать.