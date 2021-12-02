Объем налогов с импорта вырос на 20%

13:32 22 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Государственной таможенной службы сообщает о возвращении докарантинного уровня выплат налогов за импорт товаров. Эксперты отмечали значительное снижение этого показателя в период апрель-май 2020 года. Однако с июня цифра увеличилась на 20% в сравнении с маем – с $3,03 млрд до $3,64 млрд.

В результате по итогам первого полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($ 21,93 млрд в 2020 году и $ 25,03 в 2019).

Отмечается также, что поступления платежей от импорта в июне текущего года вышли на докарантинний уровень. В июне они выросли до $1,03 млрд, после предыдущего падения до $ 0,84 млрд и $ 0,87 млрд в апреле и мае соответственно.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко считает, что недостатков на таможне более чем достаточно, потому что службой никто системно не занимался последние лет пять. Сообщалось, что по оценкам таможенной службы, внешнеторговый оборот Украины составил $47,3 млрд в январе-июне 2020 года по сравнению с $52,6 млрд годом ранее. Импорт сократился на 12%, экспорт – на 6%.