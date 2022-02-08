Объект «Укрспирта» продали почти за 32 млн гривен

Фонд государственного имущества Украины рассказал об аукционе, который состоялся 14 мая 2021 года. На онлайн-торгах был продан еще один объект «Укрспирта». Речь идет об имуществе «Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта». В результате торгов ведомство продало предприятие за 31,7 млн гривен.
Заметим, что актив расположен в городе Рава-Русская Жовкивского района Львовской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.
Отметим, что победителем аукциона стало ООО «Наше мясцо», зарегистрированное во Львове, основной вид деятельности которого - производство мяса домашней птицы.
В целом по результатам 2020/21 годов в государственный бюджет должно поступить более миллиарда гривен от приватизации спиртовых активов, а самое главное - началось формирование нового рынка спирта. Напомним, на Харьковщине завода «Укрспирт» выставили на продажу за 23,1 млн гривен.
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