Объект «Укрспирта» продали почти за 32 млн гривен

Фонд государственного имущества Украины рассказал об аукционе, который состоялся 14 мая 2021 года. На онлайн-торгах был продан еще один объект «Укрспирта». Речь идет об имуществе «Рава-Русского места осуществления деятельности и хранения спирта». В результате торгов ведомство продало предприятие за 31,7 млн гривен.

«За право собственности на открытых торгах соревновались двое участников, которые увеличили цену со стартовых 27,7 млн грн до 31,7 млн грн», - говорится в сообщении.

Заметим, что актив расположен в городе Рава-Русская Жовкивского района Львовской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

Отметим, что победителем аукциона стало ООО «Наше мясцо», зарегистрированное во Львове, основной вид деятельности которого - производство мяса домашней птицы.

«Приватизация этого объекта состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. Всего на прозрачную приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт"», - добавили в ФГИУ.

В целом по результатам 2020/21 годов в государственный бюджет должно поступить более миллиарда гривен от приватизации спиртовых активов, а самое главное - началось формирование нового рынка спирта. Напомним, на Харьковщине завода «Укрспирт» выставили на продажу за 23,1 млн гривен.