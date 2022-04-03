Объект «Укрспирта» продадут на онлайн аукционе за 7 млн гривен

Еще один объект «Укрспирта» уйдет с онлайн-аукциона, который планируется на 6 июля 2021 года. Лотом станет имущество Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта. Фонд государственного имущества Украины планирует продать объект за 7,2 млн гривен.

Локация - Тернопольская обл., Тернопольский район, с. Мишковичи, ул. Сечевых Стрельцов (улица Ленина), 1; Тернопольская область, Теребовлянский р-н, пгт. Дружба, ул. Леси Украинский (ул. Дзержинского), 32.

Перечень состоит из 510 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества. Прием заявок продлится до 5 июля. Стартовая цена – 7 291 753,18 грн; дата аукциона - 6 июля 2021;

Также напомним, что в декабря 2020 года Залозецкий МПД также был продан на аукционе. На прозрачных торгах конкурировали между собой шесть участников, в результате чего стартовая цена выросла в 2,5 раза - с 32 млн грн до 80 млн грн.