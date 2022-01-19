НПФ Украины вкладывают деньги в акции

Негосударственные пенсионные фонды стали более грамотно распоряжаться финансами. Среди стратегий – вклад денег в акции мировых гигантов в области IT, техники и новейших технологий.

Украинские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали новый этап — они вкладывают деньги в ценные бумаги иностранных компаний. В частности, речь идет об акциях таких гигантов, как Apple и Microsoft, Tesla и другие. Среди них только те, которые имеют разрешение на обращение в Украине. Такие данные обнародовала пресс-служба Нацкомпании по ценным бумагам и фондового рынка.

Деньги на приобретение акций берут из сбережений граждан, также кроме акций покупают акции самых известных индексных фондов — Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM.

По состоянию на сейчас объемы покупок небольшие, но в Нацкомиссии надеются на то, что интерес к такому способу вложения денег будет расти.

Ранее сообщалось, что акции мировых компаний можно купить на бирже ПФТС. Также мировые сводки писали и о том, что криптовалютна биржа начала продавать акции Tesla.