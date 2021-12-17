Новый минивэн от Hyundai похож на космический корабль

Автомобильный рынок пополнился новинкой от всемирно известной марки Hyundai. Как сообщает пресс-служба автомобильной корпорации, к выпуску подготовлена новая модель минивэна Staria. По словам производителя, внешне минивэн напоминает космический корабль.

Компания предлагает автомобиль в конфигурациях для работы или семьи. Всего в нем можно установить от двух до 11 посадочных мест. В девятиместном Staria премиум-класса места второго ряда можно будет разворачивать на 180 градусов, поворачивая их лицом к задним пассажирам. В семиместном Staria пассажирам доступна электрорегулировка сидений.

В компании заявили, что создавали автомобиль "изнутри-наружу", проектируя сначала его интерьер. Это свидетельствует о приоритете для клиентов внутреннего пространства, отметили в Hyundai.

Главные особенности Staria:

широкие панорамные окна;

26-см дисплей;

сенсорная центральная панель

переключение передач кнопочным электронным рычагом;

режим релаксации (для семиместной премиум-версии).

Hyundai официально представит Staria в первой половине 2021 года на онлайн-премьере.