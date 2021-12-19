Новый локомотив ООО «Нибулон»

13:06 29 Июль Киев, Украина

Чтобы разгрузить станцию Николаев-Грузовой ООО НИБУЛОН приобрел локомотив. Маневренный транспорт предназначен для доставки и уборки вагонов – на это компания также получила разрешение от «Укрзализныци».

«Техническое состояние локомотива проверено специалистами техперсонала подразделения локомотивной службы «Укрзализныци», утверждено актом о соответствии исправного состояния. А локомотиво-составительские бригады прошли успешную проверку знаний по нормативных документов безопасности движения поездов и правил технической эксплуатации железных дорог Украины», — рассказал начальник участка ж/д транспорта «НИБУЛОН» Юрий Нанакин.

Раньше тепловоз компании совершал только маневры на территории морского перегрузочного терминала компании в Николаеве. Теперь локомотив сможет выполнять весь комплекс работ со станции.

В компании «НИБУЛОН» также отметили, что в 2019 году в Николаеве компания построила и ввела в эксплуатацию пункт технического обслуживания железнодорожного транспорта. На пункте ТО проводят осмотр, ремонт и мойку тепловозов