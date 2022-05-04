Сотрудничество Укрпошты с Moneyveo

20:50 02 августа Киев, Украина

С начала августа вступил в силу новый способ погашения кредитов Moneyveo через отделения Укрпошты. Теперь платежи по кредиту можно осуществлять в более удобном формате.



С 1 августа во всех автоматизированных отделениях Укрпошты можно оплатить ежемесячный платеж по кредитам Moneyveo. При осуществлении платежа будет взиматься фиксированная комиссия в размере 10 грн, которая не зависит от суммы платежа, сообщили в Укрпоште.



Для того, чтобы в отделении Укрпошты внести такой платеж, нужно сообщить оператору номер телефона, на который зарегистрирован кредит Moneyveo. После совершения платежа на указанный номер в течение нескольких минут поступит сообщение от Moneyveo о зачислении средств.



/>«Укрпошта все больше становится единым местом, где клиенты могут получать не только почтовые услуги, но и ряд сопутствующих, в том числе финансовых. Мы даем возможность более 1 млн клиентов Moneyveo оплачивать платежи по кредиту в удобной форме. Новый сервис будет интересен прежде всего тем клиентам, которым удобнее платить наличными», — заявил заместитель гендиректора Укрпошты по развитию сети Дмитрий Полищук.