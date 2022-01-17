Новая сеть гипермаркетов «Ultramarket» вскоре откроется в Киеве

15:49 30 Апрель Киев, Украина

Насыщенность торговой сети крупными торговыми объектами создает дополнительную конкуренцию между их владельцами. В период кризисных ситуаций конкурентные отношения обостряются. Как заявил недавно хозяин сети гипермаркетов Мегамаркет Олег Вишняков, он также решил создать новую сеть гипермаркетов Ultramarket.

Новые магазины появятся на месте уже двух существующих Мегамаркетов в столице, также бизнесмен планирует открыть два новых магазина до конца года.

Он создает продовольственную сеть без бывшего партнера Виктора Юшковского, с которым они разделили бизнес.

Собственники одной из самых закрытых в Украине групп – АДС – решили разойтись в 2017 году. Четыре из девяти киевских активов – торговый центр и гостиница Космополит, развлекательный центр Ультрамарин и здание, в котором расположен Мегамаркет на Петровке, – перешли в управление Олега Вишнякова. Оставшиеся пять – ТРЦ Терминал в Броварах, аутлет-центр Мануфактура, здания Мегамаркета по улицам Горького, Сурикова и на четвертом километре Одесской трассы – старшему партнеру Виктору Юшковскому.