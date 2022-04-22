Норвежская компания построит крупнейшую в Европе ветряную электростанцию

Ветровые условия в Украине одни из лучших в мире для производства чистой энергии, норвежская компания NBT приступит к строительству самой крупной в Европе береговой ветряной электростанции на территории Запорожской области.
ВЭС Zophia будет включать от 130 до 150 ветроустановок на территории Якимовской и Кириловских громад недалеко от Мелитополя, мощностью по 5-6 МВт каждая. Планируемое ежегодное производство электроэнергии – 1,8 млн МВт-час. Общая мощность ВЭС – 792 МВт.
Стоимость проекта – $1,4 млрд.
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