Норвежская компания построит крупнейшую в Европе ветряную электростанцию

21:27 24 ноября Киев, Украина

Ветровые условия в Украине одни из лучших в мире для производства чистой энергии, норвежская компания NBT приступит к строительству самой крупной в Европе береговой ветряной электростанции на территории Запорожской области.

"Уже разработана проектная документация и были зарегистрированы уведомления о начале строительных работ. Была проведена оценка влияния проекта на окружающую среду. Старт строительных работ – в декабре. Завершение – в 2023 году", – указано в сообщении.

ВЭС Zophia будет включать от 130 до 150 ветроустановок на территории Якимовской и Кириловских громад недалеко от Мелитополя, мощностью по 5-6 МВт каждая. Планируемое ежегодное производство электроэнергии – 1,8 млн МВт-час. Общая мощность ВЭС – 792 МВт.

"После завершения строительства проект будет крупнейшей в Европе береговой ветровой электростанцией", – говорится в сообщении.

Стоимость проекта – $1,4 млрд.