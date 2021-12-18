«НИБУЛОН» получил помощь в размере 27 млн долларов

13:21 15 Июль Киев, Украина

«НИБУЛОН» — один из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. В состав предприятия входят 22 производственных филиала (производство сельхозпродукции на 82,5 тыс. га арендованных земель), 19 элеваторных комплексов и перегрузочных терминалов с общим объемом единовременного хранения 1,77 млн т, судостроительный-судоремонтный завод и судоходная компания.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление компании «НИБУЛОН» кредита в размере $27 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте банка.

Как отмечается, заем на сумму до $27 млн для ООО «НИБУЛОН» позволит компании обеспечить достаточное финансирование оборотного капитала на следующие сезоны и поддержать дальнейшее развитие своей торговой деятельности в Украине на фоне неблагоприятного воздействия COVID-19 на бизнес.

Кроме того, финансирование обеспечит сохранение приверженности «НИБУЛОНа» развитию речных транспортных сетей и увеличению внутренних закупок зерна.