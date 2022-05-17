Незаконный ввоз удобрений из РФ на 1,3 млрд гривен

Сотрудники прокуратуры выкрыли недобросовестных поставщиков удобрений. За уклонение от уплаты налогов им грозит арест имущества и стоит вопрос об избрании им меры пресечения.
В Киеве правоохранители разоблачили схему поставок минеральных удобрений из России в Украину в обход санкций и антидемпинговой пошлины. Компания-импортер таким образом уклонилась от уплаты более 1,3 млрд грн налогов, сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
По версии следствия, производители аммиачной селитры из РФ, которые были внесены в санкционный список СНБО, в 2016-2018 году продавали товар в Украине по демпинговым ценам и уклонялись от уплаты обязательных платежей.
Завозили удобрения незаконно, подделывая классификацию товаров.
"Служебные лица дочернего предприятия российского товаропроизводителя минеральных удобрений при ввозе товара на территорию Украины из РФ умышленно подменяли УКТВЭД товаров по классификации номенклатуры товарно-материальных ценностей, но не платили установленную на такие виды удобрений антидемпинговую пошлину", – рассказали в прокуратуре.
В ходе обысков правоохранители изъяли, в частности, 10 млн грн наличных средств.
Сейчас двум бывшим руководителям дочерней компании, один из которых является гражданином РФ, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты таможенных платежей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и наложения ареста на имущество.
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