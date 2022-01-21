Незаконный оборот сигарет крадет у казны 4 млн грн

09:35 10 Сентябрь Киев, Украина

В Украине развит рынок нелегального распространения сигаретной продукции. Ежегодно это приносит большой доход бизнесменам, но и приносит урон государственной казне. О том, как правительство намерено бороться с этой ситуацией – узнавали наши журналисты.

2,6 миллиарда сигарет в Украине распространяется на черном рынке. Об этом свидетельствуют данные проекта Мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, который проводит Kantar Украина.

По оценкам экспертов сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году - более 4 миллионов гривен. Более 2,6 миллиарда сигарет распространяется именно на черном рынке.

В 2020 году уровень нелегально ввозимой продукции (контабанды) снизился до 4.2%, но уровень контрафакта продолжает существенно расти. В течение первой половины 2020 43% от всей нелегально ввозимой продукции поступило из неопределенных стран, а доля контрафактных марок резко выросла до 23%.

Еще одной особенностью 2020 является то, что доля контрабанды, которая прибывает из Беларуси увеличилась до 17%. Это также является одним из рекордов за последние годы, - отметила Ольга Чернюшок, аналитик.

Напомним, вчера Правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий, что позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины.