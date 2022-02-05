Незаконные транзакции – как зарабатывают международные банки

13:08 21 Сентябрь Киев, Украина

Два триллиона долларов США – именно такая сумма, согласно журналистскому расследованию BuzzFeed News незаконно прошли через международные банки. Среди банков упоминаются такие как - Международные банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon.

В распоряжении журналистов оказались файлы с данными более 200 000 подозрительных транзакций, о которых международные банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и BNY Mellon из Нью-Йорка сообщали FinCEN, бюро Минфина США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием средств в США и за рубежом.

По мнению издания BuzzFeed News, западные банки могли заблокировать почти все эти транзакции, однако давали им «зеленый свет» и продолжали получать комиссию за каждый перевод крупной суммы денег. Массив данных охватывает период с 1999 по 2017 годы, а общая сумма транзакций превышает два триллиона долларов США.

В общем журналисты с BuzzFeed News, вместе и коллегами со всего мира, анализировали указаны данные свыше одного года. В FinCEN неоднократно отказывались проводить встречу с журналистам.

Отмечается, что в слитых файлах, в частности, упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который ранее сотрудничал с експрезидентом Украины Виктором Януковичем и позже был осужден в США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Так, банк JPMorgan сообщал американском ведомству о подозрительных транзакциях компаний, связанных с Манафортом, в размере не менее 10 млн долларов США.