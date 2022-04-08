Непогода убивает украинский урожай – аграрии теряют миллионы

Непогода, установившаяся по всей территории Украины приносит ущерб не только домам, но и полям. Ливни и шквалы уничтожают сотни квадратных километров зерновых и бобовых насаждений. Эксперты отмечают также массовую гибель плодово-ягодных насаждений.

Отмечается, что на юге Украины местами уничтожено около половины урожая. Больше всего от непогоды пострадали Одесская, Николаевская и Херсонская области. В Одесской области из-за ливней уничтожены сотни гектаров ячменя.

По словам главы ОАО «Степной», предприятие потеряет больше половины урожая ячменя из-за затяжных дождей и града. Аналогичная ситуация сложилась по всему региону.

«Что касается урожая пшеницы, то, к сожалению, ничего не могу сказать — из-за большой воды не можем зайти в поля и проверить насколько повреждены посевы», — отметил глава ОАО «Степной».

Согласно информации, в Херсонской и Николаевской областях в результате непогоды затопило поля. Больше всего пострадали посевы ячменя, пшеницы и рапса. Кроме того, побило градом подсолнухи. Также, в Херсонской области из-за града повреждено урожай абрикос и винограда.

Отмечается, что убытки аграриев уже достигают миллионов гривен.