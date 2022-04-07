Немировский спиртзавод начнет свою работу в 2021 году

Пресс-служба компании Nemiroff заявила об окончательном подписании договора купли-продажи Немировского спиртзавода. Напомним, что завод компания купила в рамках работы проекта «Большая приватизация» от Фонда государственного имущества Украины.

Согласно результатам аукциона, который состоялся 15 октября 2020, сумма сделки составила 55 млн гривен.

По предварительным расчетам компании, первая инвестиция в модернизацию приобретенного завода составит от $ 300 до $ 500 тыс. Это начальный необходимый вклад в оборудование, технологии и персонал для того, чтобы сделать производство соответствующим стандартам компании.

Запуск производства пока запланировано на 1 квартал 2021 года. Точные сроки зависят от скорости принятия и внедрения нового закона о лицензировании, а также от содействия государственных органов в получении лицензии.