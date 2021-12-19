Немецкий инвестбанк зашел на украинский рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции немецкого инвестиционного банка Varengold. Соответствующее решение было принято 17 ноября.
Согласно данным НКЦБФР, общее количество иностранных ценных бумаг, допущенных на отечественный рынок, достигло 86.
Отметим, что банк Varengold основан в 1995 году в Гамбурге, имеет офисы в Лондоне и Софии. Главным направлением деятельности есть инвестиционный банкинг.
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