Немецкий инвестбанк зашел на украинский рынок

09:30 19 Ноябрь Киев, Украина

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции немецкого инвестиционного банка Varengold. Соответствующее решение было принято 17 ноября.

Согласно данным НКЦБФР, общее количество иностранных ценных бумаг, допущенных на отечественный рынок, достигло 86.