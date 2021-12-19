Немецкий инвестбанк зашел на украинский рынок

09:30 19 Ноябрь Киев, Украина

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции немецкого инвестиционного банка Varengold. Соответствующее решение было принято 17 ноября.
                                                                                                           Фото:банк Varengold
Согласно данным НКЦБФР, общее количество иностранных ценных бумаг, допущенных на отечественный рынок, достигло 86.
 
Отметим, что банк Varengold основан в 1995 году в Гамбурге, имеет офисы в Лондоне и Софии. Главным направлением деятельности есть инвестиционный банкинг.