Немецкие инвесторы заинтересованы в украинском бизнесе

Германия выразила желание стать инвестором для украинских бизнесменов. Об этом стало известно в рамках европейской недели предпринимательства. Представленный проект «Поддержка малых и средних предприятий» может стать началом сотрудничества Украины с немецкими инвесторами.
Германия смогла обеспечить основу для успеха украинских малых и средних предприятий благодаря финансовой поддержке в размере 12 млн евро. Это делает проект живым примером замечательной донорской сотрудничества.
Проект «Поддержка малых и средних предприятий» финансируется правительством Германии и Европейским Союзом через Немецкий банк развития KFW. Поэтому, чтобы избежать валютных рисков, - Немецко-Украинский Фонд, или, как он сейчас называется - Фонд развития предпринимательства, - вместе с Франкфуртской школой финансов и менеджмента разработали новую программу по поддержке малого и среднего бизнеса в национальной валюте: предложили долгосрочный кредит в гривне под 14-15% годовых.
Впоследствии в программу включились местные органы власти с программами компенсаций процентов до 50%, что позволило вдвое сократить годовой процент для предпринимателей. Поэтому несмотря на эффективность функционирования, Правительство выбрало Немецко-Украинский фонд платформой для реализации Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9».
Проект «Поддержка малых и средних предприятий» состоит из двух частей - инвестиционной и консультационной. Так, инвестиционная составляющая представляет собой заем от правительства Германии через Германский банк развития KFW в размере 10000000 евро. Консультационная, в свою очередь, включает 2 миллиона гранта, предназначенных для институционального развития НУФ, консультационной поддержки банков-партнеров, организации маркетинговых мероприятий и финансовых ярмарок.
Реализует эту составляющую Франкфуртская школа финансов и менеджмента. В частности, благодаря консультационном компонента, удалось улучшить финансовые показатели работы Фонда. А именно чистый процентный доход вырос на 600%, чистая прибыль выросла с 3600000 евро до 5600000. А собственный капитал НУФ увеличился на 177%.
По его словам, на достигнутом Фонд развития предпринимательства останавливаться не собирается. Уже в следующем году планируется внедрение нового проекта по японской агентством по международному сотрудничеству.
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