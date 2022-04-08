Немецкие инвесторы заинтересованы в украинском бизнесе

Германия выразила желание стать инвестором для украинских бизнесменов. Об этом стало известно в рамках европейской недели предпринимательства. Представленный проект «Поддержка малых и средних предприятий» может стать началом сотрудничества Украины с немецкими инвесторами.

«Сотрудничество между странами продолжается уже восемь лет, за это время удалось построить систему кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте и выдать кредитов почти 1 млрд гривен», - отметила чрезвычайный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

Германия смогла обеспечить основу для успеха украинских малых и средних предприятий благодаря финансовой поддержке в размере 12 млн евро. Это делает проект живым примером замечательной донорской сотрудничества.

Проект «Поддержка малых и средних предприятий» финансируется правительством Германии и Европейским Союзом через Немецкий банк развития KFW. Поэтому, чтобы избежать валютных рисков, - Немецко-Украинский Фонд, или, как он сейчас называется - Фонд развития предпринимательства, - вместе с Франкфуртской школой финансов и менеджмента разработали новую программу по поддержке малого и среднего бизнеса в национальной валюте: предложили долгосрочный кредит в гривне под 14-15% годовых.

«Бывший Немецко-украинский фонд является лидером финансовых инноваций и обеспечивает финансовую эффективность как для украинских малых и средних предприятий, так и для нашего вклада, который, по сути, является вкладом налогоплательщиков в ЕС», - говорит Штефан Шльойнинг, руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине.

Впоследствии в программу включились местные органы власти с программами компенсаций процентов до 50%, что позволило вдвое сократить годовой процент для предпринимателей. Поэтому несмотря на эффективность функционирования, Правительство выбрало Немецко-Украинский фонд платформой для реализации Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9».

«Фонд развития предпринимательства, на сегодняшний день является одним из основных драйверов кредитования в Украине. Он фактически администратором программы «5-7-9». Уже по этой программе сегодня выдано 4,5 тысячи кредитов для малого и среднего предпринимательства на общую сумму 11 млрд гривен», - говорит министр финансов Украины Сергей Марченко.

Проект «Поддержка малых и средних предприятий» состоит из двух частей - инвестиционной и консультационной. Так, инвестиционная составляющая представляет собой заем от правительства Германии через Германский банк развития KFW в размере 10000000 евро. Консультационная, в свою очередь, включает 2 миллиона гранта, предназначенных для институционального развития НУФ, консультационной поддержки банков-партнеров, организации маркетинговых мероприятий и финансовых ярмарок.

Реализует эту составляющую Франкфуртская школа финансов и менеджмента. В частности, благодаря консультационном компонента, удалось улучшить финансовые показатели работы Фонда. А именно чистый процентный доход вырос на 600%, чистая прибыль выросла с 3600000 евро до 5600000. А собственный капитал НУФ увеличился на 177%.

«В рамках консультационного компонента помощь оказывалась не только нашим банкам-партнерам, а также и самому Немецко-Украинскому фонду для того, чтобы его перевести на максимально эффективный механизм работы в соответствии с лучшими европейскими практиками. С этой целью ФШФМ помогли фонда усовершенствовать инвестиционную политику, политику управления рисками», говорит Валерий Майборода, уполномоченный представитель ФРП.

По его словам, на достигнутом Фонд развития предпринимательства останавливаться не собирается. Уже в следующем году планируется внедрение нового проекта по японской агентством по международному сотрудничеству.