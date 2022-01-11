Нелегальный рынок алкоголя в Украине

12:59 11 Январь Киев, Украина

Доля нелегального алкоголя в Украине составляет более трети общего объема рынка и более половины рынка крепкого алкоголя. Налогообложение нелегально производимой и ввезенной только ликероводочной продукции может пополнить госбюджет от акцизного налога примерно на 9 млрд грн в год.

Об этом говорится в Отчете о результатах аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начисления и своевременностью поступления акцизного налога с алкогольных напитков в государственный бюджет, сообщает Счетная палата.



В частности, по информации Государственной налоговой службы, объемы производимой ликероводочной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 11%, винодельческой продукции и солодового пива уменьшились на 13% и 0,5% соответственно. По данным Государственной таможенной службы, импорт ликероводочной продукции вырос почти на 45%, винодельческой – вдвое, пива – более чем на 11%.



При этом в госбюджет за указанный период поступило почти 42 млрд грн акцизного налога с алкогольных напитков, импортированных и производимых в Украину. Однако его удельный вес в общей сумме налоговых поступлений снизился с 1,9% в 2018 году до 1,6% за 9 месяцев 2021 года.



Специалисты Счетной палаты выявили случаи отчетности об объемах совершенных операций производителями, импортерами и оптовыми торговцами алкоголем, у которых не было действующей лицензии на право проведения такой деятельности.



По результатам аудита Счетная палата рекомендовала Правительству усовершенствовать законодательство по администрированию акцизного налога. В частности, ускорить внедрение в полном объеме автоматизированной системы контроля оборота алкогольных напитков и табачных изделий «Электронная акцизная марка», усовершенствовать лицензирование деятельности в этой сфере, упорядочить торговлю алкогольными напитками через интернет и т.д.