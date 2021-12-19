Нефтепровод и компанию Медведчука арестовали

Решением суда был наложен арест на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». Также суд постановил арест имущества компании Медведчука - ООО «ПрикарпатЗападтранс». Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила жалобу предприятия на отмену решения суда.

Такое решение суд принял во вторник, 16 марта.

Апелляционная жалоба была подана 2 марта, а дата ее рассмотрения была определена 3 марта, но заседание суда было перенесено.

Как известно, 23 февраля Высший антикоррупционный суд по иску Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса «ПрикарпатЗападтранс» и передал его в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Вместе с тем, до определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно было передано на ответственное хранение АО «Укртранснафта». Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей.