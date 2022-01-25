«Нефтегаз» предложил тарифы на выбор

06:50 11 Сентябрь Киев, Украина

Компания «Нефтегаз» - национальная акционерная компания по поставке газа населению и промышленности предложила своим потребителям новые тарифы. Согласно сообщению потребители могут самостоятельно выбрать один из предложенных тарифов – "Годовой", "Квартальный" и "Месячный".

"Группа "Нефтегаз" предлагает для бизнеса тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный", которые помогают сформировать портфель закупок и полностью удовлетворить потребности в природном газе. Тарифы разработаны с учетом тарифного клиента. В частности, тариф "Годовой" лучше подходит для газоснабжающих компаний (газсбыты): учет среднего профиля по пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата)", - говорится в нем.

Отмечается что с сентября 2020 тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Указывается, что цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и не будет меняться весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

В свою очередь тариф "Месячный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м на УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца. Уточняется, что заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед. При этом для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа - "Месячный" и "Годовой" от предприятия "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины".