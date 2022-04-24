Нефть выросла в цене больше чем на 2%

15:16 25 ноября Киев, Украина

Мировые цены на нефть существенно повысились. Стоимость эталонной марки Brent впервые с начала марта превысила отметку 46,3 доллара за баррель. Рост происходит на фоне новостей об успехах вакцин против коронавируса.

По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по киевскому времени составляла 46,34 доллара за баррель - на 0,30 доллара (2,10%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла 43,49 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (1,10%) выше уровня предыдущей сессии.