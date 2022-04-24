Нефть выросла в цене больше чем на 2%

15:16 25 ноября Киев, Украина

Мировые цены на нефть существенно повысились. Стоимость эталонной марки Brent впервые с начала марта превысила отметку 46,3 доллара за баррель. Рост происходит на фоне новостей об успехах вакцин против коронавируса.

Фото: Ситуация на рынке нефти улучшается – цена растет

По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по киевскому времени составляла 46,34 доллара за баррель - на 0,30 доллара (2,10%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла 43,49 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (1,10%) выше уровня предыдущей сессии.