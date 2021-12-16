Нефть подорожала, но эксперты прогнозируют снижение цен

Данные биржевых сводок по торгам показывают рост цен на нефтепродукты. Восстановление произошло после значительного снижения расценок. Однако эксперты не оптимистичны и ожидают новых снижений показателей из-за третьей волны локдауна в Европе и увеличения запаса нефти в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 60,92 за баррель, что на $ 0,13 (0,21%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составляет $ 57,87 за баррель, что на $ 0,11 (0,19%) выше уровня на момент закрытия предыдущей сессии. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 60,79 и $ 57,76 соответственно.

Накануне оба контракта упали до минимальной отметки с февраля. Нефть Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $ 69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $ 66,09 за баррель.