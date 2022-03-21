Нефть выросла до максимума 3х лет

Сегодня нефть впервые превысила показатель, зафиксированный в апреле 2019 года. Цена марки Brent перешагнула рубеж в $75 за баррель. Эксперты делают большие ставки на повышение стоимости черного золота. Некоторые даже прогнозируют, что котировки эталонной марки нефти Brent вырастут до 100 долларов.

Августовский фьючерс на Brent подорожал до $75,02, прибавив 0,16%. Хотя позже цена скорректировалась до $74,9, но затем снова начала расти и к 8.40 перешла психологический порог ($75,09).

Росту предшествовало заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он дал прогноз о том, что хотя в течение 2022 года инфляция в США может удерживаться выше целевых 2%, ее рост останется ограниченным, а ФРС сделает все, чтобы поддержать восстановление экономики США. При этом рынок оценил заявления как сигнал, что ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира скоро ждать не приходится, то есть доллар останется сравнительно дешевым, а нефть - сравнительно дорогой.