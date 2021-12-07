Нефть уверенно растет в цене

Нефтяные показатели уверенно растут вверх. Мировые биржи по продаже нефти зафиксировали стоимость марки Brent с поставкой в мае в размере $69. Согласно предыдущим показателям, это больше, чем на 0,5% за последние несколько дней.

Цена апрельских фьючерсов на сырье WTI выросла до 66 долларов 7 центов. Добавив 0,7%. Котировки нефти начинают неделю с подъема из-за статистики с Китая.

Восстановление одной из крупнейших экономик мира ощутимо ускорился в начале 2021 года. Это улучшило перспективы спроса на энергоносители в крупнейшего в мире импортера нефти.

Кроме того, во всем мире изготавливают больше авиационного топлива из-за возобновления полетов.

Ранее Саудовская Аравия заявила о нападении на нефтяной терминал. По данным Минэнерго страны, нападение было совершено с моря с помощью беспилотников с бомбами на борту на объект в порту Рас-Таннура. Речь идет о резервуаре, где хранят нефть в экспортном терминале. Он считается наиболее защищенным в мире нефтяным объектом.